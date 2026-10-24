Армия России усилила наступление на Краматорск

После освобождения Доброполья российские военные усилили наступление на Краматорск с юга. Речь не только о фронтовом давлении, а в первую очередь, о грамотной разведке позиций противника.

Теперь, когда Доброполье в тылу, у российских войск куда больше сил и средств, которые можно перенаправить на следующий рубеж. Идёт тщательная проверка и уточнение маршрутов, которыми предстоит продвигаться штурмовикам. А главное - их безопасность.

Бойцы говорят, что подготовка к атакам на укрепрайоны и опорные пункты ВСУ идёт очень вдумчиво. После разведки беспилотниками всё равно необходимо, по возможности, пройти тропу своими ногами.

Противник явно нервничает. Постоянно перебрасывает в Славянско-Краматорскую агломерацию резервы. Вот только до позиций добирается в лучшем случае треть бойцов. Большая часть уничтожается ещё на подходах нашей малой авиацией и артиллерией.

Сегодня в Минобороны сообщили, что потери ВСУ за сутки превысили 1 900 человек, в технике – свыше ста единиц.