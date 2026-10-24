Любителей бесплатных фильмов в Сети предупредили об опасности

Россиян, предпочитающих бесплатные фильмы вместо проверенных киносервисов, предупредили об опасности. Интернет-ссылки для скачивания кино и сериалов могут содержать вредоносный софт.

Детали в интервью ТАСС сообщил зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Всё начинается с того, что сначала мошенники предлагают скачать бесплатно, без регистрации и рекламы фильмы, книги и музыку. Кликая по ссылке, ничего не подозревающий пользователь заражает своё устройство программным обеспечением.

В итоге вредоносный софт собирает со смартфона или планшета личные данные пользователя и удалённо передаёт их мошенникам. Они, в свою очередь, пытаются похитить финансовые средства граждан.