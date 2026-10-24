Дипломаты опровергли фейки об эвакуации россиян с АЭС "Бушер"

Посольство России в Иране опровергло фейки об эвакуации дипломатов и специалистов с АЭС "Бушер". В дипмиссии подчеркнули, что распространяемые утверждения являются дезинформацией, источник которой хорошо известен.

Работа станции продолжается в штатном режиме, говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.

С аналогичным заявлением выступил "Росатом", чьи сотрудники работают в Иране. Информация о начавшейся эвакуации персонала с площадки АЭС "Бушер" в Иране ложная, заявили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

Ранее в Сети появились утверждения о том, что из Ирана началась эвакуация российского персонала с АЭС "Бушер". Сообщалось, что для этого в регион прибыл специальный самолёт.