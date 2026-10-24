Пенсионерка из Кузбасса отдала мошенникам 4 миллиона под предлогом проверки счётчиков

Пенсионерка из Кузбасса отдала мошенникам более четырёх миллионов рублей под предлогом проверки электросчётчиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Сначала 66-летней женщине позвонила незнакомка якобы из энергосбытовой компании и сообщила о проверке электросчётчиков. Мошенница уговорила пенсионерку сказать ей номер СНИЛС.

После этого с женщиной связался лжесотрудник портала госуслуг и запугал, что злоумышленники взломали личный кабинет пенсионерки и перевели деньги от её имени террористам. Оказалось, что потерпевшая знала о такой схеме аферистов, но, тем не менее, дважды снимала деньги и передавала их курьеру.

Сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемых. Им грозит до десяти лет лишения свободы.