Парижская полиция готовится к новым погромам

Крайне напряжённая ситуация сегодня во Франции, где снова начались антиправительственные протесты. Профсоюзы обещают властям второй акт после масштабных вступлений, которые неделю назад собрали более полумиллиона человек.

По всей стране запланировано 136 различных акций. В Париж и другие города стянуты 70 тысяч правоохранителей. В столице закрыты более 20-ти станций метро, Лувр и другие музеи. Премьер-министр сообщил о создании кризисного штаба и подтвердил готовность сил безопасности предотвратить погромы.

Многотысячные шествия уже проходят в Орлеане и Клермон-Ферране. Первые сообщения о столкновениях пришли из Лиона, полиция разогнала митинг возле университета слезоточивым газом. Там и в других городах задержаны 135 человек.