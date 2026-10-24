Стали известны новые детали перемирия в Алешках

Режим тишины со стороны Киева в рамках гуманитарной миссии в Алешках будет установлен в одно время с российским. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам человека Яна Лантратова после беседы с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом.

Лантратова также отметила, что и Россия, и Украина выполняют взятые на себя обязательства в соответствии с договорённостями по Алешкам, сообщает ТАСС.

В свою очередь, в интервью ИС "Вести" старший советник первой леди США Марк Бекман заявил, что план прекращения огня в Алешках расписан по часам, дням и минутам.

Накануне глава Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные вводят режим тишины на херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября в связи с гуманитарной операцией в Алешках.

Ранее в Кремле подтвердили, что желающие покинуть Алешки смогут беспрепятственно это сделать в ближайшее время в рамках гуманитарной акции. Над ней активно работали уполномоченные по правам человека из России и Украины, а также супруга президента США Мелания Трамп.