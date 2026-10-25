Ночью 25 октября над российскими регионами сбиты 532 дрона ВСУ

Минувшей ночью над территорией России сбито 532 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 23 региона и акватория Азовского моря. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской областях, Московском регионе, Пермском крае, на Кубани, в Татарстане, Адыгее, Марий Эл, Крыму и в Удмуртии.

При атаке на Белгород один человек погиб, 14 пострадали. Повреждены многоквартирные дома, социальные объекты и частные автомобили.