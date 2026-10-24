Днём 24 октября силами ПВО России уничтожены 125 беспилотников

Днём 24 октября средства ПВО России уничтожили 125 украинских беспилотников. Атаке подверглись 13 регионов и акватория Чёрного моря, сообщает Минобороны. В Омской области возникли пожары на промпредприятиях и складе компании "Озон".

Минувшей ночью над территорией России сбито 616 украинских беспилотников. Атакованы 22 региона и акватории Чёрного и Азовского морей.

В Ростове-на-Дону обломки дронов упали на территорию транспортного предприятия, повреждены более 20 автобусов. В Крыму и Севастополе ночью наблюдались перебои с энергоснабжением.