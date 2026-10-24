В Париже начались бои полиции с демонстрантами

В Париже между полицией и участниками протеста начались столкновения. Полицейские применяют спецсредства - слезоточивый газ и водомёты.

В уличных протестах во Франции сегодня принимают участие от 400 тысяч до 800 тысяч человек. Это оценки МВД и профсоюзных организаций. В нескольких городах происходили локальные стычки с полицейскими, после которых были задержаны более ста человек.

Наблюдатели и СМИ отмечают, что демонстрации проходят заметно спокойнее, чем на прошлой неделе, в том числе и потому, что власти мобилизовали для обеспечения правопорядка до 70 тысяч полицейских и жандармов.

Помимо Франции, недовольные социальной и миграционной политикой властей люди вышли на улицы крупных городов Италии, Бельгии, Чехии и других стран Европы.