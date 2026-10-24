Александр Горбенко: старт на велотреке в Крылатском даёт спортсменам бесценный опыт

В столице завершаются международные соревнования по велосипедному спорту на треке "Гран-при Москвы". Мероприятие в Крылатском стало ярким событием для поклонников велоспорта, заявил заммэра столицы Александр Горбенко.

Основные соревновательные заезды прошли 23 и 24 октября на полотне крытого велотрека. Сильнейшие трековики разыграли награды в пяти ключевых дисциплинах трекового велоспорта.

"Столица традиционно поддерживает спортсменов, как начинающих, так и уже опытных, которые представляют нашу страну на стартах высокого уровня. Уверен, что насыщенная программа "Гран-при Москвы", включающая в себя состязания в пяти основных трековых дисциплинах, не оставила никого равнодушным, принесла яркие эмоции, позволила зрителям увидеть выступления признанных мастеров и оценить потенциал перспективной молодежи – будущих кандидатов в национальную сборную", - сказал Горбенко.