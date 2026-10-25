Общественный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что недавно посольство Франции в Москве направило ноту в российский МИД с просьбой не вмешиваться во внутренние дела страны.



Она подчеркнула, что европейские политики не стремятся понять истинные причины народных протестов, а пытаются переложить ответственность на Россию. Захарова с иронией заметила, что, по мнению Парижа, Кремль вывел людей на улицы и сделал это ни много ни мало через мессенджер "Макс", заблокированный в странах НАТО.



Протесты во Франции вспыхнули в середине сентября 2026 года. Сначала на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники и студенты, требующие улучшения состояния учебных заведений. Вскоре к ним присоединились люди, недовольные ростом цен. Позже волнения охватили и другие регионы страны.