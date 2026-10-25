Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Европа не сможет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине из-за своей позиции. Он подчеркнул, что на сегодняшний день главная задача Евросоюза заключается в нанесении России стратегического поражения.

"Один из примеров — это разбой, который они учиняют на морях, борясь с теневым флотом, которого не существует в международном плане. Это такая новелла, которую они придумали, чтобы обосновать свои абсолютно нелегитимные действия и продолжающуюся беспрецедентную помощь Украине, в том числе военными поставками", — отметил Грушко.

23 октября газета Telegraph сообщила, что в Европе рассматривают пять кандидатур на роль посредника в переговорах с Россией по украинскому вопросу. Уже через два дня ЕС назвал предпочтительного кандидата — Александра Стуббу. Его выбрали из-за опыта работы с обеими сторонами конфликта.