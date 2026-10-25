Белгород подвергся массированной атаке беспилотников

В результате массированного удара БПЛА по городу зафиксированы значительные разрушения жилых домов, повреждения автомобилей, а также социальных и коммерческих объектов.



Мэр города уточняет, что главная задача сейчас — быстро закрыть тепловой контур временных конструкций. Коммунальные службы уже приступили к уборке территорий. В результате атаки дронов погиб один мирный житель, а восемь человек получили ранения.



В ночь на 4 октября Минобороны России заявило, что ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода, где нет военных объектов. В результате предыдущих ударов также пострадали мирные жители.