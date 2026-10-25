В России отмечают День таможенника

Сегодня исполняется 35 лет Федеральной таможенной службе России. Её представители стоят на страже национальной безопасности страны, борются с контрабандой и серым импортом. В работе им помогают современные технологии, но незаменимыми остаются четвероногие специалисты.

Грузооборот в морском порту Владивосток увеличился в разы. Работа таможенного поста, как и всего порта, здесь не останавливается ни на минуту. Иностранные суда с контейнерами со всего Азиатско- Тихоокеанского региона швартуются круглосуточно.

Здесь проводят радиационной контроль. Осматривают абсолютно все объекты. И если что-то превышает нормы радиации специальная система подает звуковой и световой сигнал. Современные условия диктуют новые требования для сотрудников таможни. Но без четвероногих специалистов. не обойтись. Ведь до сих пор, поисковые способности собак не могут сравниться с самыми развитыми технологиями.

Овчарка по кличке Честер умеет находить оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы. Эти навыки требуют особой осторожности и собранности и от кинолога, и от собаки.

Таможенный пост в морском грузовом хабе Владивостока только в этом году оформил более двух с половиной тысяч судов. За 35 лет работы ведомство полностью перешло на электронный документооборот, внедряются новые технологии, в том числе, с использованием искусственного интеллекта. Но неизменным остаётся профессионализм самих сотрудников, которые и в праздник на посту.