В Бразилии стартовал второй тур президентских выборов

Сегодня в Бразилии пройдёт второй тур президентских выборов. Страна решит - повернуть направо, проголосовав за сенатора Флавиу Болсонару, или налево, тое есть остаться с действующим президентом Лулой да Силвой.

В последний день перед голосованием прошли два многотысячных митинга. Поддержать да Сильву его сторонники собралась на знаменитом пляже Копакабана. Опытный политик делает ставку на крепкое и независимое государство, а на международной арене - на укрепление партнёрства со странами БРИКС и глобального Юга.

Флавиу Болсанару, чьи сторонники пришли на митинг в Рио-де -Жанейро, намерен следовать примеру президента Аргентины Милея и резко сократить долю государства в экономике, во внешней политике он ориентируется на рынок США и тесное сближение с Белым домом.

Аналитики предрекают непростые выборы, разница между кандидатами после первого тура менее одного процента.