После массированной атаки на Белгород возбуждено уголовное дело

Ещё одно варварское преступление киевского режима. ВСУ устроили массированную атаку беспилотниками по центру Белгорода. Били ночью, по жилым кварталам, когда люди спали. В результате удара погиб один человек, 14 пострадали. Повреждения получили около 30 многоквартирных домов. Более полусотни жителей разместили в пунктах временного размещения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Сейчас в городе работают криминалисты, фиксируются последствия атаки. По словам официального представителя СКР, террористические удары ВСУ в очередной раз подтвердили бесчеловечную сущность киевского режима, который цинично и целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению.