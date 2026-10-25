Путин поздравил Токаева с Днём республики

Владимир Путин поздравил президента Казахстана с Днём республики. В телеграмме, адресованной Касым-Жомарту Токаеву, говорится, что Казахстан играет весомую конструктивную роль в международных делах и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.

Российский лидер отметил, что отношения между Россией и Казахстаном успешно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Путин выразил уверенность в том, что Москва и Астана будут и дальше укреплять связи по всем направлениям.

Президент России пожелал своему казахстанскому коллеге доброго здоровья и успехов.

Сегодня в Казахстане отмечается День республики. Этот праздник приурочен к важному историческому событию: 25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете.