ВСУ несут большие потери на подступах к Краматорску. Считанные километры остаются и до другого важного укрепрайона ВСУ - города Запорожье. Группировка "Восток" начала уничтожать в областном центре не только инфраструктуру ВСУ, но и их логистику.

Запорожье российские войска начинают поджимать с трёх сторон, в том числе из соседней Днепропетровской области. Главное, рассказывают бойцы, выкурить националистов из траншей и загнать их в блиндажи. Там уже никакого пространства для манёвра и выходов только два - или сдаться, или погибнуть.

Мощные взрывы на рассвете прогремели и в Краматосркой агломерации. Освобождение Сергеевки открыло дорогу штурмовикам на окраины самого Краматорска. До улицы Николая Петренко, которая ведёт в город, рукой подать. Продвижение небольшими группами, по два- три человека, идёт и в эти минуты. Бойцов активно поддерживают ударные дроны и минометные батареи.