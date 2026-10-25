Кровожадными поджигателями войны назвал американский предприниматель Илон Маск всех желающих продолжения украинского конфликта. Он пожелал лицемерным милитаристам, ратующим за бесконечную бойню, гореть в аду.

Маск прокомментировал причину перебоев в работе спутниковой связи, предоставляемой ВСУ. Глава Space X, наконец, рассказал, за что ВСУ замедлили Starlink. При этом, по словам предпринимателя, военная версия - система Starshield - находится под контролем правительства США, и только оно решает, что с ней делать.

"Украинские военные нарушили условия предоставления услуг Starlink и использовали его для нанесения ударов беспилотниками с целью убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе. Если бы Starlink был отключён, линия фронта на Украине рухнула бы немедленно. Это не угроза, а просто констатация факта", - предупредил Киев американский бизнесмен.

Это заявление Маска, по сути, опровергает утверждения Зеленского и министра обороны Хмары о восстановлении в полном объёме работы и Starlink и Starshield. Якобы, вернуть нормальную спутниковую связь помогли переговоры главаря режима с американской стороной.

Продолжая отрицать очевидное, главарь режима обрекает солдат ВСУ на бессмысленную гибель. Очевидно, что, когда боевики Зеленского полностью потеряют Донбасс, переговорные позиции Киева ухудшатся до катастрофических.