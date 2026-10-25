Испытание для Европы: протесты вспыхнули с новой силой

Около тысячи человек задержаны во Франции в ходе массовых акций протеста. По всей стране на улицы вышли сотни тысяч граждан. В Париже и ряде других городов манифестации переросли в столкновения с полицией. Впрочем, масштабных погромов удалось избежать. В МВД рапортуют о блестящей работе правоохранителей.

По всей стране на улицы вышли около 500 тысяч человек. Самая крупная манифестация - в Париже. Но и правительство вывело на улицы рекордное количество сотрудников сил внутренней безопасности - около семидесяти тысяч полицейских и жандармов. Но без столкновений не обошлось. Отдельные провокаторы начали кидать в сторону правоохранителей камни и пиротехнику, в ответ полиция применила водомёты и слезхоточивый газ.

Столкновения и беспорядки в Нанте, Лионе, Марселе, Ницце и Клермон-Ферране. По данным МВД, за сутки задержаны около тысячи человек. В центре Парижа сложно найти магазин, в который ещё не наведались вандалы. Именно так называют их французские власти. Ведь в отличие от остальных протестующих, у этих цель одна - украсть что-нибудь подороже.

Премьер-министр Франции Лекорню сегодня планирует заблокировать соцсети, через которые координируют действия демонстрантов. Не исключено, что по такому же сценарию пойдут и в других европейских странах, где тоже усиливается протестное движение. В Испании накануне митингующие требовали достойного уровня жизни для пенсионеров. В Мадриде все начиналось относительно мирно. Затем шествие переросло в стычки с полицией. А вечером на улицах появились мародёры.

Италии - антивоенный марш. Протестующие выступали против роста расходов на армию и политики НАТО. Демонстранты пытались прорваться к Колизею. Полицейские применили слезоточивый газ и поливали демонстрантов водой.

В Тиране - столице Албании - демонстранты бросали в полицейских камни и зажигательные смеси. Подожгли здание мэрии и несколько госучреждений. Спецназ в ответ применил слезоточивый газ и водомёты. Протестующие недовольны высокими ценами на обучение и требуют отставки главы правительства.