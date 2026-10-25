В Сербии проходят парламентские выборы

Исторический выбор делают сегодня граждане Сербии. В стране проходит голосование за депутатов Народной скупщины. Досрочные парламентские выборы были объявлены президентом Александром Вучичем на фоне двухлетних протестов оппозиции.

В гонке участвуют 18 политических сил. Однако главная борьба разворачивается между правящей партией Вучича, который в сентябре ушёл с поста главы государства, и движением "Студенческий список". Оппозиция идёт на выборы без подробной программы. Главные пункты - смена режима и ориентация на Евросоюз. Шансы преодолеть трёхпроцентный порог есть у коалиции главы МВД Ивицы Дачича.

За происходящим на участках следят более 16-ти тысяч наблюдателей, в том числе более шестисот иностранных. В голосовании могут принять участие и 115 тысяч сербов из Косово и Метохии.