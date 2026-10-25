Шуховскую башню спасут: начинаются работы по реставрации

На этой неделе прояснилась судьба одного из архитектурных символов столицы - знаменитой Шуховской башни. Ажурная конструкция на Шаболовке, федеральный объект культурного наследия пребывает в плачевном состоянии много лет. И вот завтра, 26 октября начнутся работы по её реставрации.

Знаменитая башня украшает Москву более века. Её гиперболоидные конструкции вдохновляют писателей, художников, инженеров и архитекторов по всему миру. А она сама давно нуждается в помощи: конструкции башни частично разрушены коррозией и покрыты ржавчиной. А эксперты говорят: башне недолго осталось, она может попросту рухнуть.

Начиналось всё с мировой сенсации. На Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году идиллическая картина традиционных теремов и светёлок была дерзко нарушена. Над всем этим, как гимн инженерному искусству, возвышались ранее невиданные сооружения инженерного искусства из металла - сетчатые конструкции Владимира Шухова. Инженер их запатентовал, так что в скором времени сотни ажурных водонапорных башен и маяков появились на просторах российской империи.

Став символом Москвы, до 2002 года Шуховская башня использовалась для теле- и радиовещания. А весь район Шаболовки постепенно превратился из окраины столицы в торжество авангарда и конструктивизма. Но его главное сокровище - башня - начала разрушаться. Застройка уплотнялась, надлежащий уход отсутствовал. Проектов по её спасению было множество. Но все они остались нереализованными. Нынешний разрабатывался долго и тщательно, с участием многочисленных экспертных сообществ.

Проект реставрации Шуховской башни на Шаболовке получил положительное заключение Главгосэкспертизы в апреле этого года. И это будет первый её капремонт с момента постройки. Комплексные работы стартуют 26 октября, а в 2027 году её начнут разбирать.

"Конструкции будут перемещены на специализированную площадку, где уже непосредственно научно- технического обследование будет произведено со специалистами Минкульта. И будет уже принято решение, какие элементы сохраняются. Но, с большой долей вероятности, большая часть их сохранится", - уверен Дмитрий Ерёмин, первый заместитель гендиректора Дирекции по строительству в ДФО Управления делами президента.

Без башни Шаболовка долго пустовать не будет. Власти обещают создать здесь музей. Так что творение инженера Шухова ещё будет востребовано.