Прогулка по району Филёвский парк с Еленой Воробей: "Как же я люблю возвращаться в Москву!"

Здесь находится загородное имение дворян Нарышкиных, которое посещали Екатерина Великая и Александр Второй. Тут, на хладокомбинате № 8 в семидесятых придумали знаменитое мороженое "Лакомка". А ещё здесь расположен легендарный ДК имени Горбунова - место силы для всех столичных рокеров.

Всё это - о районе Филёвский парк. Тишина, гармония, единение с природой - то что так нужно артисту для отдыха после гастролей. В парке Фили заслуженная артистка России Елена Воробей бывает регулярно. Здесь она нашагивает по нескольку километров и осваивает спортивные площадки с тренажёрами. Но главное - отдыхает душой.

"Самое главное достоинство это, конечно, территория. Вот ощущение, что ты где-то не в Москве. Вот оно здесь есть. И в то же время уже и современные локации рестораны, и потрясающий детский парк аттракционов с какими-то тарзанками, верёвочкой или лестницами", - говорит Воробей.

Зелёная территория в 260 гектаров - визитная карточка района. Летом на берегу Москвы-реки загорают, по набережной протяженностью в три с половиной километра гуляют местные жители, часто можно встретить москвичей с удочками. Рыбалку Елена Воробей любит с детства. Отец брал её с собой уже в возрасте пяти лет. Дикая рыбалка на открытых водоёмах по словам артистки - это игра вслепую.

Мелкой рыбёшке сегодня повезло, её отпустили обратно в воду. Река - не только дом для рыб и уток. Это ещё и водная магистраль. Недавно здесь открылся плавучий причал, где можно сесть на современный речной электротрамвай. В районе активно развивается и транспортная инфраструктура. В 2022 году инженеры разработали проект по строительству четырёх новых мостов через реку. Два сооружения уже ввели в эксплуатацию. Автомобильный мост Академика Королёва обеспечил жителям района доступ к Национальному космическому центру. Гагаринский мост позволил водителям вдвое быстрее выезжать на Северо-Западную хорду.

До конца года планируют запустить ещё один велопешеходный мост. Он свяжет парк с Мнёвниковской поймой. А автомобильный мост-парус планируют достроить в 2027 году. Развитие транспортной инфраструктуры качественно меняет жизнь людей и открывает для них новые возможности. На ледовую арену в Филёвской пойме стали съезжаться спортсмены из соседних районов. Теперь от посетителей отбоя нет. В спортивном комплексе тренируются гимнасты, каратисты, проходят занятия по хоккею и фигурному катанию.

Всё для гармоничного и разностороннего развития - в шаговой доступности. В районе растят не только больших спортсменов. Здесь работает одна из старейших музыкальных школ Москвы - имени Гнесиных. Её 130 лет назад открыли известные музыканты и педагоги - сёстры Гнесины. Тогда там учились и дети, и взрослые. Разделение по возрастам появилось позже.

Сейчас в школе работают классы фортепиано, струнных инструментов, ударных и духовых. Есть и новое направление - музыкальный инжиниринг. На уроках ученики изучают звуковое оборудование и программное обеспечение, сочиняют музыку, делают современные аранжировки. А черпать вдохновение ребята могут во время прогулок на природе. Школа находится через дорогу от Филёвского парка. Того самого, куда любит приходить Елена Воробей.

"Как же я люблю возвращаться в Москву! Вот как только самолёт оказывается над ландшафтом этого потрясающего города с богатой историей, какое-то очень и очень приятное тепло растекается по всему телу", - признаётся юмористка.