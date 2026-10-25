В Кремле сделано важное заявление о трёхсторонней встрече по Украине

Намеченная на ближайшее время трёхсторонняя встреча по Украине будет предварительной. Высоких ожиданий от неё быть не должно, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

В беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным представитель Кремля сказал, что сторонам ещё нужно работать для выхода на мирное соглашение по Украине. И для этого необходимо вести диалог, в том числе с Европой.

Ещё Ушаков сказал, возобновить переговоры в формате "Россия — США — Украина" Москва будет готова после 4 ноября.

На этой неделе в Кремле говорили, что новый раунд трёхсторонних переговоров может пройти в Абу-Даби. Со стороны МИДа в очередной раз было отмечено, что никакие территориальные притязания на российские территории неприемлемы и обсуждаться на переговорах не будут, останавливать спецоперацию на время диалога Россия не собирается.