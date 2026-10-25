Собянин рассказал о работе проходческого щита "Эсмина" в сложных условиях

Проходческом щиту "Эсмина" предстоит работа в сложных гидрогеологических условиях: насыпных грунтах, водонасыщенных песках и твёрдых глинах. Сергей Собянин сообщил, что началась проходка соединительной ветки между Бирюлёвской и Замоскворецкой линиями метро.

Метростроевцам нужно будет проложить однопутный тоннель от монтажной камеры у Замоскворецкого радиуса в сторону станции "ЗИЛ" Бирюлёвской линии на глубине около 24 метров.

Параллельно идёт строительство первого участка Бирюлёвской линии. В 2028 году, после его открытия почти 300 тысяч жителей трёх районов Москвы получат новые станции метро, отметил мэр.