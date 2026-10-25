Днём 25 октября в небе над Россией сбили 38 беспилотников

Силы ПВО России с 8.00 до 20.00 мск 25 октября сбили 38 украинских беспилотников в семи регионах. Об этом сообщили в Минобороны.

Дроны уничтожены в Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Пермской, Смоленской, Тверской областях и над Чёрным морем.

Минувшей ночью над территорией России сбито 532 украинских беспилотника. Атаке подверглись 23 региона и акватория Азовского моря. При атаке на Белгород три человека погибли, 13 пострадали. Повреждены многоквартирные дома, социальные объекты и частные автомобили. СКР возбудил уголовное дело.