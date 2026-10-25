В МВД рассказали, что делают мошенники с похищенными у россиян деньгами

Мошенники выводят похищенные у россиян деньги через криптовалютные площадки. Об этом сообщили в МВД России.

Финансы оседают на подконтрольных аферистам криптокошелькам, а используют они для перевода средств процессинговые платёжные сервисы, зарегистрированные как юридические лица в странах СНГ и других дружественных странах.

В ведомстве отметили, что цифровые валюты всё чаще используются в преступных целях. Это связно с анонимностью и трансграничностью финансовых операций с криптовалютами, сообщает ТАСС.