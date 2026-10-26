Армия России нанесла новые удары по украинским тылам. Поражены военные объекты в Кировограде, Житомире и Харькове. Это ответ на террористические атаки Киева по нашим гражданским объектам. В зоне спецоперации идет наступление по всем фронтам.

С воздуха надежную поддержку штурмовикам обеспечивают расчеты войск беспилотных систем. Вот кадры из Запорожской области - операторы ударных дронов атакуют блиндажи и огневые точки врага. Несколько сбросов и укрепления ВСУ уничтожены.

А это Днепропетровский участок фронта - село Коломийцы. По опорнику боевиков, замаскированному в жилой застройке, бьют самоходные гаубицы. Работу артиллерии в режиме реального времени корректируют операторы БПЛА, они же фиксируют точное попадание в цель.

Сокрушительное поражение врагу наносят расчеты реактивных систем залпового огня. Это Харьковская область - на боевой позиции "Торнадо". Точность этого орудия не уступает мощности. Автоматизированная система наведения огня позволяет назначить индивидуальное полетное задание для каждого боеприпаса.