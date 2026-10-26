Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры героизма и отваги российских бойцов в ходе СВО. Гвардии ефрейтор Артём Дудинов подвозил ударные беспилотники, боеприпасы и продовольствие на передовую и подвергся атаке FPV-дронов. Автомобиль получил повреждения, но Артём, рискуя жизнью, отремонтировал его и своевременно доставил груз нашим подразделениям.

Гвардии ефрейтор Андрей Манько, действуя в составе группы эвакуации, спас жизни раненых бойцов. Он оказал им первую помощь и организовал доставку в медицинское подразделение. Во время движения машину пытался атаковать вражеский беспилотник, Андрей первым заметил БПЛА и метким огнём ликвидировал его.