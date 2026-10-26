Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на понедельник, 26 октября, 290 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом.

Ранее российские власти подчеркивали, что украинские вооруженные формирования с весны развязали транспортную войну в попытках блокировать целые регионы нашей страны, в том числе при помощи атак БПЛА, направленных, прежде всего, против мирного населения.

В докладе посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родиона Мирошника отмечалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), игнорируя нормы международного гуманитарного права, продолжают атаковать гражданское население, особенно медиков и сотрудников МЧС, оказывающих помощь пострадавшим.