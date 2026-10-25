Сделано заявление о подготовке встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США может пройти на саммите АТЭС в китайском Шэньчжене. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, возможность её проведения сейчас, как он выразился, на рабочем столе.

Представитель Кремля уточнил, что окончательных договорённостей по проведению как двусторонней встречи Путина и Трампа, так и трёхстороннего саммита глав России, Китая и США пока нет. "Но мы всё-таки надеемся, что будет такая возможность", - добавил Песков.

Ранее сегодня помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил в интервью с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным, что намеченные на ближайшее время переговоры по Украине будут предварительными. Высоких ожиданий от этой встречи быть не должно. Она может состояться после 4 ноября в Абу-Даби.

Саммит АТЭС-2026 пройдёт 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэне. Это 33-я ежегодная встреча лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Китай принимает саммит уже в третий раз.