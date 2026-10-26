Система Starlink должна оставаться исключительно гражданской, заявил Илон Маск

Система связи Starlink должна оставаться гражданской и не использоваться для наступательных ударов. В противном случае спутники могут стать целью ответного удара, отметил Илон Маск.



"Это действительно одна из главных причин, по которым Starlink должен оставаться гражданской системой. Она может использоваться в качестве военной инфраструктуры, но не может применяться для однозначно наступательных ударов, которые сделали бы его законной целью для ответного удара", — добавил предприниматель.



Он также предупредил, что удар по спутникам приведет к образованию множества обломков. Это сделает космос непригодным для использования.



Два дня назад Илон Маск заявил о нарушении Украиной условий использования спутниковой связи Starlink. По его словам, ВСУ применяли систему в наступательных операциях, что недопустимо.