Лула да Силва переизбран президентом Бразилии

Действующий президент Лула да Силва вновь опережает своего соперника, правого кандидата Флавиу Болсонару, на выборах главы государства.



В начале подсчета лидировал Лула да Силва, но затем, после обработки 15% бюллетеней, его обогнал Болсонару. По итогам подсчета 99,79% бюллетеней Лула набрал 51,76% голосов, а его оппонент — 48,24%, сообщает "Фолья ди Сан-Паулу".



4 октября в Бразилии состоялся первый тур выборов. Второй тур прошел 25 октября. На этот раз президент Луис Инасиу Лула да Силва встретился с правым оппонентом Флавиу Болсонару.