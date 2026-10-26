США планируют интегрировать ИИ в системы защиты от БПЛА для ВСУ

Американская компания L3Harris вместе с партнёром Пентагона, компанией Palantir, думают о том, как использовать искусственный интеллект для улучшения военных систем. В частности, они хотят сделать более эффективными системы защиты от беспилотников под названием Vampire, которые уже отправили в Украину.



После модернизации своих комплексов нового поколения компании планируют применять ИИ в боевых условиях. Для разработки новых решений планируется использовать открытые модели Nemotron от Nvidia и программные продукты Palantir, что позволит L3Harris контролировать данные, алгоритмы и инфраструктуру.



В январе 2023 года Пентагон заключил контракт с L3Harris на поставку 14 комплексов Vampire для Украины на сумму 40 миллионов долларов. Согласно справке Пентагона, системы Vampire и боеприпасы включены в перечень американской военной помощи Киеву.