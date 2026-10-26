Кремль высказался о смене формата послания президента Федеральному собранию

В Кремле не принимали никаких решений относительно изменения формата послания главы государства Федеральному собранию. Об этом рассказал в понедельник, 26 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос журналистов о том, может ли послание быть представлено в ином виде — например в форме письменного обращения — официальный представитель Кремля подчеркнул "Ведомостям", что "каких-то решений не принималось на этот счет".

Владимир Путин оглашал последнее послание к Федеральному собранию в феврале 2024 года. В Кремле сообщали ТАСС, что пока нет ясности, когда российский лидер вновь обратится к парламентариям в таком формате, однако "когда президент посчитает это целесообразным, мы это сделаем". Ключевыми элементами, определяющими выбор даты, Песков называл содержательную сторону послания и особенности рабочего графика Владимира Путина.

При этом полномочный представитель президента в Государственной думе Гарри Минх предполагал, что формат посланий президента России Федеральному собранию может быть скорректирован с учетом реалий: "Можно переосмыслить, и в самом термине "Ежегодное послание" можно, например, исключить ежегодность". Минх подчеркивал, что собственно выступление перед палатами парламента не является самоцелью: "Не то время и не те задачи".