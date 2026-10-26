Песков назвал условие возобновления поставок газа в Европу

Российские власти готовы обсуждать поставки газа в Европу, если "будут желающие". Об этом рассказал в понедельник, 26 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как напомнил официальный представитель Кремля в комментарии РИА Новости, именно европейцы стали сокращать покупки нашего газа. Вслед за этим "мы стали увеличивать продажи нашего газа в альтернативных направлениях".

Тем не менее, Россия готова изучить вероятность возобновления поставок газа в европейские страны, если они проявят соответствующий интерес, а у нас "будут объемы газа, которые можно продать".

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия в вопросе экспорта газа заинтересована во всех выгодных для себя рынках, при том свободные для поставок объемы не всегда имеются в наличии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский газ по уцелевшей нитке "Северного потока" может пойти в Европу хоть завтра — для этого достаточно буквально нажать кнопку. Однако "здесь возникает вопрос политического характера, суверенитета", поскольку "Северный поток" находится под санкциями и есть прямое указание Брюсселя и Берлина "не брать" российский газ.

Между тем вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Европа не сможет покрыть дефицит газа без российских энергоносителей. Политик подчеркнул, что европейские лидеры "стреляют себе в ногу", а платить за это придется налогоплательщикам в странах ЕС. Уже сейчас очевидно, что Европе придется туго предстоящей зимой.