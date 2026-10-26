Александра Савельева и Кирилл Сафонов с пивом и закусками объявили о разводе

В последнее время в Сети ходят слухи о проблемах в отношениях певицы Александры Савельевой и актера Кирилла Сафонова. Говорят, артисты расстались и теперь каждый живет своей жизнью.

И вот теперь на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певица и актер выпустили совместное заявление. Они подтвердили, что их отношения длиной в 17 лет завершились. Причем сделали они это совершенно расслабленно, сидя за столиком, на котором оказались пиво и закуски.

"Мы решили развестись. Бывает такая история, что если люди хотят сохранить то, что есть сейчас, то они разводятся", - сообщила Савельева. Ее поддержал Сафонов. "Это будет честно, мы бы хотели, чтобы вы узнали это от нас, а не от журналистов. Оставайтесь людьми", - заключил актер.

Кроме того, он добавил: "Жизнь большая, длинная, со своими приколами. Она разная. Мы даем друг другу шанс еще попробовать".

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Комментаторы бурно и неоднозначно отреагировали на новость о разводе. Одни высказали разочарование, потому что считали пару Александры и Кирилла одной из самых красивых и гармоничных, другие же высказали мнение, что "давно пора" и лишь порадовались за артистов и пожелали им счастья.

Напомним, в 2010 году певица Александра Савельева вышла замуж за актера Кирилла Сафонова. В 2019 году у пары родился сын Леон.

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