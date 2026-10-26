У Лизы Песковой родился третий ребенок

Еще несколько месяцев назад в Сети муссировались слухи о беременности Елизаветы Песковой. И вот теперь они подтвердились.

Однако о рождении третьего ребенка сообщила не сама Лиза Пескова, а ее мама. Екатерина Солоцинская присутствовала в роддоме, где появился ее очередной внук, и объявила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", что теперь она - "трижды бабушка".

Самое интересное, что радостное событие случилось еще полтора месяца назад. Об этом объявил светский журналист Алеко. Именно ему еще в июне Лиза Пескова сообщила о третьей беременности в откровенном интервью.

Отметим, что дети у нее - погодки: первый ребенок появился на свет в 2024 году, второй - в 2025 году, а третий - в 2026 году.

Напомним, что в 2024 году Лиза Пескова вышла замуж за бизнесмена Даниила Ромашова. Свадьба была камерной, только для самых близких, вдали от вспышек камер и любопытных глаз. Даниил Ромашов родился в Санкт-Петербурге, учился в РАНХиГС. Мужчина с 19 лет ведет собственный бизнес в сфере строительства и инвестиций.

По некоторым данным, это второй брак Елизаветы. В конце 2022 года она вышла замуж за Руслана Голбазова.

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