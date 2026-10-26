Певица Азиза осталась без волос: вот как теперь она выглядит

Певица Азиза рассталась со своим роскошными волосами. Теперь 62-летняя исполнительница носит очень короткую стрижку.

Благодаря своему обновленному образу Азиза изменилась до неузнаваемости. Даже самые преданные поклонники не сразу узнали артистку, которая никогда не отличалась любовью к экспериментам с внешностью. Азиза всегда носила длинные волосы, которые время от времени красила в разные оттенки. Она была и рыжей, и блондинкой, и брюнеткой, и шатенкой.

Теперь же певица перестала закрашивать седину, избавилась от роскошной гривы и носит эффектный "ежик". Поклонники в Сети рассыпались в комплиментах. По их мнению, короткая стрижка подчеркнула выразительные черты лица экзотической внешности певицы.

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Ходят слухи, что на разительные перемены Азизу толкнул развод. В 2021 году певица Азиза впервые вышла замуж. Ее избранником стал итальянский ресторатор Алессандро Лортэ, который младше артистки на 19 лет. Отношения развивались так стремительно, что влюбленные оформили отношения через несколько месяцев после знакомства.

Однако лодка любви разбилась о быт. Молодой муж постоянно мотался в Италию, а Азиза ждала его в Москве. Певица не сопровождала супруга. Ее удручала долгая дорога со стыковками, самолетами и сменой транспорта. А последний визит Лортэ в Италию и вовсе сильно затянулся. С 2022 года Азиза не видела мужа. В итоге артистка решила оформить развод.

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