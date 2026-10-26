Российские бойцы нанесли новые удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и объектам энергетики, а также портам Украины и морским судам, задействованным в интересах укронацистов.

Как уточняет Минобороны России в своем "Макс"-канале, в Харьковской области поражен склад хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также электроподстанция ПС-330 "Залютино", которая снабжала энергией предприятия украинской "оборонки".

В Хмельницкой области поражена электроподстанция ПС-330, которая питала объекты логистической инфраструктуры.

В Одесской области под удары ВС России угодили объекты разгрузочно-погрузочной инфраструктуры неприятеля.

Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество для обеспечения ВСУ.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко выступил с пугающим предупреждением: в украинской столице больше не осталось электростанций и других возможностей производить электроэнергию. Непонятно, как Украина будет обеспечивать себя энергией предстоящей зимой.

На этом фоне депутат Верховной рады Украины Анна Скороход выразила надежду на то, что предводителя киевского режима всё же заставят перейти к переговорам по урегулированию конфликта. По ее мнению, это было бы логичным вариантом развития событий после договоренности лидеров США и России о поставках российского дизельного топлива.