Заммэра Горбенко отметил важность турнира "Москва 2026" для развития падела

В "Лужниках" завершился третий ежегодный Международный турнир по паделу "Москва 2026", проходивший с 20 по 25 октября. Впервые главной ареной соревнований стал Дворец Ирины Винер, где помимо спортивных поединков состоялся первый Российский падел саммит. Мероприятие объединило 120 спортсменов из восьми стран: России, Испании, Италии, Аргентины, Мексики, Казахстана, Грузии и Беларуси. Организатором выступила Федерация падела России при поддержке департамента спорта Москвы.



Заместитель мэра Москвы Александр Горбенко отметил высокий уровень организации турнира и его значение для развития спортивной инфраструктуры столицы.

"Третий ежегодный Международный турнир по паделу "Москва 2026" получился по-настоящему живым и зрелищным. Турнир в очередной раз подтвердил свой высокий статус в международном сообществе. Хочется отдельно отметить и первый Российский падел саммит – он стал важной площадкой для профессионального разговора об отрасли. Безусловно, этот турнир имеет важное значение для развития падела в столице, способствует росту интереса к этому виду спорта и приобщению москвичей к красивой и увлекательной игре", — подчеркнул Горбенко.



В рамках первого Российского падел саммита эксперты обсудили ключевые вопросы развития индустрии. В дискуссиях приняли участие владельцы и управляющие клубов, инвесторы, производители экипировки, тренеры и организаторы соревнований. Основными темами повестки стали инвестиции в инфраструктуру, подготовка профессиональных игроков и расширение рынка падела в России.



Спортивная программа турнира продемонстрировала высокий уровень конкуренции. В женском финале победу одержали испанки Марта Баррера и Хана Монтес Кабруха, обыгравшие российско-испанский дуэт Дарью Кучерявую и Марту Талаван со счетом 6:2, 6:3. В мужском финале титул завоевали Тито Аллеманди и Агустин Торре, победившие пару Кристиана Гутьерреса и Игнасио Сагера со счетом 6:4, 4:6, 6:2. Для Аллеманди эта победа стала третьей подряд на московских кортах.



Российские спортсмены показали достойные результаты, подтвердив прогресс в мастерстве. Вилена Петрова и Влада Кутузова стали первым полностью российским дуэтом, дошедшим до полуфинала международного турнира такого уровня. В матче за третье место они одержали победу над парой Екатерины Никитиной и Химены Соль Перес со счетом 7:5, 6:3. Еще одним ярким событием стала победа Анастасии Сергиенко и Марии Сысоевой над третьими сеяными Хульетой Бидаоррией и Дарьей Овсянниковой в первом круге со счетом 4:6, 7:5, 6:4.