Ситуация в Балтийском море вызывает у России глубокую озабоченность в свете враждебных действий натовских стран. На это указал в понедельник, 26 октября, директор департамента европейских проблем российского Министерства иностранных дел Владислав Масленников.

Как напомнил дипломат в интервью РИА Новости, в Североатлантическом альянсе давно говорят о своем желании сделать Балтику собственным "внутренним морем". В усилиях по милитаризации региона от НАТО не отстает и Евросоюз, всячески усложняя ситуацию.

Масленников указал, в частности, на случаи задержания странами Евросоюза судов в Балтийском море — это враждебные и провокационные действия. Чего только стоит изобретение западниками понятия "теневой флот", якобы по определению несущего угрозы для окружающей среды и безопасности судоходства, подчеркивал представитель МИД.

Незадолго до этого заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко охарактеризовал политику НАТО как самоубийственную и привел в качестве примера Балтийское море — прежде это "был самый спокойный в военном отношении регион, по многим причинам", хотя и имелись некоторые "шероховатости".

При этом советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков отмечал, что хотя "Европа все порывается создать нам проблемы на Балтике и при выходе через датские проливы", при столкновении с реальной опасностью прямого контакта с российским флотом или авиацией "всё быстро, так сказать, приходит к "пшику" с их стороны".