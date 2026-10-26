Оппозиционная партия "Студенческий список" лидирует на досрочных парламентских выборах в Сербии. По данным, которые этим утром опубликовал избирком республики, она набрала почти 53 процента голосов и обошла коалицию бывшего президента Александра Вучича. Победившее объединение сможет сформировать правительство и будет определять геополитический курс страны на ближайшие годы. Сторонники оппозиции всю ночь не уходили с улиц Белграда.

Машины силовиков, которые обеспечивали порядок на выборах, покидают центр Белграда - под свист и оскорбления толпы. Автомобили пинают, бросают в них камни и бутылки. Так самые агрессивные сторонники "Студенческого списка" отмечают победу. Когда Александр Вучич признал поражение своей партии, столичные улицы заполонила оппозиция - в основном, молодежь с флагами и пиротехникой в руках.

Праздновали, по большей части, мирно. Но на радостях снесли ограждение у республиканского избиркома. И уничтожили лагерь сторонников бывшего президента. Вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших - в этот момент в палаточном городке уже никого не было. Стихийное ликование продолжалось всю ночь. В штабе победившей партии триумф отметили песнями и танцами.

Внеочередные парламентские выборы прошли на фоне большой политической нестабильности. В конце сентября Вучич после длительных протестов оппозиции ушел в отставку и распустил скупщину. Бывший глава государства возглавил коалицию "Объединенная Сербия" и в случае ее победы рассчитывал стать премьером.

Предсказать результат голосования было сложно. Соперники мобилизовали весь свой электорат. Явка оказалась рекордной. На участки пришли почти 70 процентов избирателей - такого не было со времен распада Югославии. Люди стояли в очередях по несколько часов. Изначально партия Вучича опережала "Студенческий список", но в итоге уступила ему более десяти процентных пунктов. Смену политического ландшафта экс-президент объяснил влиянием внешних сил.

В Брюсселе не скрывают своего ликования. Главы Еврокомиссии и Евросовета уже поздравили сербскую оппозицию с победой. "Студенческий список" получит большинство мандатов в парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство. Официально партия выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, сохранение сотрудничества с нашей страной и отказ от антироссийских санкций. Однако Вучич обвиняет оппонентов во лжи и утверждает, что уже весной новые власти присоединятся к ограничениям против Москвы.