На выборах в Бразилии победил действующий глава государства

На президентских выборах в Бразилии победил действующий глава государства - Лула да Силва. Во втором туре его поддержали почти 52 процента избирателей.

Его конкурент - оппозиционный политик Флавиу Болсонару, сын бывшего президента страны, осужденного за организацию госпереворота - набрал чуть более 48 процентов голосов.

Проигравший кандидат уже заявил, что отказывается признавать результаты и будет добиваться их аннулирования. А также, что не согласен с решением Верховного суда, которое продлило время голосования.

Накануне из-за проливных дождей избиратели не могли попасть на участки. Сторонники же лидера страны этой ночью с флагами и фейерверками отмечали победу на улицах Рио-де-Жанейро.