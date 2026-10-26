Собянин рассказал об итогах благоустройства "Этнографической деревни Бибирево"

Завершена реконструкция "Этнографической деревни Бибирево" на северо-востоке столицы. Как рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин, это уникальная парковая территория площадью более 10 гектаров.

В основе проекта - сочетание современный технологий и традиций русского зодчества. На входе посетителей встречает сказочная арка с резными элементами, которые символизируют персонажей славянской мифологии.

В парке установили новую систему освещения и обновили сразу четыре игровые площадки для детей. Оборудовали воркаут-зоны с тренажерами и столами для настольного тенниса. В Этнографической деревне посадили новые деревья и многолетние растения. В результате у тысяч жителей округа теперь есть современный парк прямо рядом с домом.