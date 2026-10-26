В Москве завершился форум, посвященный 10-летию "Юнармии"

Форум Центрального федерального округа, посвящённый 10-летию "Юнармии", завершился в Москве. Мероприятие объединило более 200 активистов движения и их наставников.

Для участников организовали насыщенную программу. В течение трёх дней проходили образовательные модули, командные игры, занятия по управлению дронами, огневой стрельбе и тактической медицине.

Завершился форум праздничным концертом. На торжественной церемонии с напутственными словами выступили руководители движения, которые особо отметили вклад наставников в патриотическое воспитание молодёжи.