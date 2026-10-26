История малой родины в изложении лучших преподавателей и исследователей. В Москве подвели итоги Международного конкурса краеведов и наградили победителей.

Главная цель проекта - популяризация истории родного края среди детей и молодежи. Конкурс объединяет школьных учителей и педагогов дополнительного образования, которые реализуют проекты в области патриотического воспитания и просвещения. За последние семь лет участниками мероприятия стали более пяти тысяч человек из разных регионов России.

"Интерес к изучению родной земли растет не только в нашей стране, и среди финалистов нынешнего года талантливые педагоги из Белоруссии, Молдавии, Киргизии. Я всех вас поздравляю, и каждый из вас нашел свой подход заинтересовать молодых людей изучать историю родного края, и это заслуживает самых высоких оценок", - сказал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.