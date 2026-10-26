Новорожденный ягуар играет с той-терьером в яслях в "Тайгане"

В парке "Тайган" выхаживают ягуара, который родился всего две недели назад. От мамы его пришлось забрать, потому что она проявляет агрессию к детенышам. Теперь малыша кормят по часам и уже определили в ясли, где компанию ему составляют собака и котенок.

Ему всего 12 дней, а ягуар уже показывает характер и заодно - острые зубы и когти. Еще бы, он ведь представитель самого опасного семейства хищников на планете.

Ольгу Ивановну в парке называют кошачьей мамой – она выхаживает всех хищных отказников. Самое сложное - первые дни. Его отец - один из старейших обитателей парка - ягуар Лорд, ему уже более 15 лет. Самка тоже опытная, потомство дает регулярно, вот только мать непутевая.

"Она фактически затаскивает малышей по всему вольеру и в конечном итоге убивает. Поэтому приходится забирать и воспитывать. У неё и мама такая же, мне кажется, это по материнской линии пошло. Потому что мама у неё тоже очень агрессивная самка и единственный, кого она вырастила сама, это как раз вот эта ягуариха", - рассказала Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка львов "Тайган".

Ягуары – те самые кошки, которые гуляют сами по себе. Их так и называют – бродяги. Охотничьи угодья одной особи могут достигать 50 квадратных километров. Но и этого бывает мало, звери постоянно перемещаются по тропическому лесу. В условиях зоопарка, где делить территорию и добычу ни с кем не нужно, они спокойно размножаются, не привязываясь ко времени года.

Барон уже окреп, и с интересом глядит в окно, где в вольере гуляет его старший брат. Но подышать осенним воздухом маленького ягуара пока не тянет. Южноафриканский зверь предпочитает греть лапы возле обогревателя или как настоящий охотник прятаться под стульями и манежем.

Ягуары обычно живут в одиночестве. Но в Тайгане всех зверей воспитывают в коллективе – так проще потом создавать пары. Вот и Барона определили в ясли с котенком и той-терьером.

Собака помогает умываться, а вот сородич больше играет – то и дело ловит ягуара за хвост, отрабатывают навыки охоты. В такой компании сумеречный хищник будет расти до 3 месяцев, в этом возрасте он уже становится опасным для киперов и других животных и его переселят в отдельный вольер.