Кейт Миддлтон вне себя от ярости из-за выходки Гарри и Меган Маркл: вот что произошло

Стала известна реакция Кейт Миддлтон на публичные мероприятия, очень сильно напоминающие королевские визиты, принца Гарри и Меган Маркл. Сассекские говорят о желании примириться с семьей, но на деле стараются побольнее задеть дворец.

Как пишет RadarOnline, Гарри и Меган неделю назад побывали в Ноттингеме. Там супруги приветствовали восторженную толпу поклонников и посещали местные благотворительные организации в рамках очередной поездки, которую критики называют "псевдокоролевской". Этот визит состоялся через два месяца после того, как Сассекские вернулись в Великобританию из Калифорнии вместе со своими детьми — семилетним Арчи и пятилетней Лилибет.

"Раздражение Кэтрин переросло в настоящую ярость после визита Сассекских в Ноттингем, который пробудил болезненные воспоминания о публичной критике королевской семьи со стороны супругов. На протяжении многих лет Кэтрин избегала открытых столкновений с Гарри и Меган из уважения к принцу Уильяму, но теперь она всё меньше готова продолжать молчать. Говорят, что за закрытыми дверьми она буквально кипит от злости из-за последних публичных появлений Гарри и Меган, а события в Ноттингеме вновь подняли на поверхность всё недовольство, копившееся годами", — сообщил инсайдер из дворца.

Миддлтон очень неприятно наблюдать за тем, как Сассекские возвращаются в Великобританию, получают внимание и продолжают участвовать в мероприятиях, поразительно напоминающих королевские обязанности, от которых они сами когда-то решили отказаться. Кейт долгое время старалась быть выше этой ситуации, отчасти потому, что знает, насколько болезненными оказались последствия конфликта для Уильяма.

Но теперь складывается впечатление, что её терпение стремительно иссякает. Принцессе всё труднее смириться с мыслью, что все должны просто двигаться дальше и вести себя так, словно за последние несколько лет ничего не произошло.

"Особенно возмущает Кейт очевидное ожидание того, что Гарри и Меган могут просто вернуться в центр общественного внимания и пользоваться престижем, который даёт принадлежность к монархии, не сталкиваясь с последствиями всего, что они публично наговорили", — отметил источник.