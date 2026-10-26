Двое мужчин погибли, еще 17 человек получили ранения в результате атаки укронацистов на Воронежскую область. Об этом рассказал в понедельник, 26 октября, глава региона Александр Гусев.

Как сообщил политик в своем официальном "Макс"-канале, значительная часть пострадавших получили ранения в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки БПЛА. В регионе также зафиксированы возгорания произошли на нескольких промышленных предприятиях, однако существенных последствий удалось избежать.

Есть раненые и в Белгородской области. В региональном оперативном штабе рассказали, что после массированной атаки украинских беспилотников на Белгород ночью 25 октября за медицинской помощью обратились пять человек.

Тем временем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал о новом примере цинизма киевского режима: полученные от западных спонсоров деньги были потрачены на приобретение дронов, чтобы открыть целые направления новой террористической деятельности. Как уточнил дипломат в интервью ИС "Вести", укронацисты систематически атакуют пассажирские автобусы, которые никак не перепутаешь с какой-либо военной техникой.

В Первомайске Луганской Народной Республики бандеровцы ударили по автомобилю ритуальной службы, который вез умершего человека. Мирошник подчеркивал в социальных сетях: "Сложно выдумать что-то более бесчеловечное, чем атака по похоронной процессии! Это открытое глумление над традиционными для нашего народа устоями!"